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Турецкий специалист: В прошлом году психологическая помощь была оказана 160 ветеранам и семьям шехидов

Турецкий специалист: В прошлом году психологическая помощь была оказана 160 ветеранам и семьям шехидов В прошлом году психологическая помощь была оказана 160 ветеранам и семьям шехидов. В рамках первого проекта лечение прошли 2163 человека.
Здоровье
26 августа 2022 г. 10:56
Турецкий специалист: В прошлом году психологическая помощь была оказана 160 ветеранам и семьям шехидов

В прошлом году психологическая помощь была оказана 160 ветеранам и семьям шехидов. В рамках первого проекта лечение прошли 2163 человека.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал руководитель группы специалистов, приглашенных в Азербайджан из Турции, Сельчук Демирташ.

"Мы проводили лечение этих людей, используя общемировые методики. Наиболее распространенными их проблемами были бессонница, беспокойство, агрессивность, учащенное сердцебиение и непроизвольные движения. Обследование и лечение проводятся бесплатно. В этот раз мы будем работать в сотрудничестве с азербайджанскими психологами", - подчеркнул Демирташ.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli mütəxəssis: "Vətən müharibəsindən sonra 2160 qazi və şəhid ailəsinə psixoloji yardım göstərilib"

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