Турецкий специалист: В прошлом году психологическая помощь была оказана 160 ветеранам и семьям шехидов

В прошлом году психологическая помощь была оказана 160 ветеранам и семьям шехидов. В рамках первого проекта лечение прошли 2163 человека.

В прошлом году психологическая помощь была оказана 160 ветеранам и семьям шехидов. В рамках первого проекта лечение прошли 2163 человека.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал руководитель группы специалистов, приглашенных в Азербайджан из Турции, Сельчук Демирташ.

"Мы проводили лечение этих людей, используя общемировые методики. Наиболее распространенными их проблемами были бессонница, беспокойство, агрессивность, учащенное сердцебиение и непроизвольные движения. Обследование и лечение проводятся бесплатно. В этот раз мы будем работать в сотрудничестве с азербайджанскими психологами", - подчеркнул Демирташ.