Турецкий профессор: Родители не должны бояться прививать своих детей

В связи с восстановлением традиционного образования в Турции началась вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет.

В связи с восстановлением традиционного образования в Турции началась вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Post, декан факультета здоровья и болезней детей Эгейского университета, профессор Зафер Куругёль прояснил опасения по поводу вакцинации.

"В последние дни наблюдается рост числа детей, находящихся в реанимации из-за COVID-19. Самое главное оружие, которое у нас сейчас есть, это вакцина. Семьи не должны бояться делать прививки своим детям. Потому что во многих странах мира подросткам уже делают прививки", - сказал профессор.

Он привел в пример Кубу, где вакцинация против коронавируса началась с двухлетнего возраста: "В Китае и ОАЭ вакцинация проводится детям старше трех лет. То есть в этом вопросе нет никаких проблем".