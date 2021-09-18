О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турецкий профессор: Родители не должны бояться прививать своих детей

Турецкий профессор: Родители не должны бояться прививать своих детей В связи с восстановлением традиционного образования в Турции началась вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет.
Здоровье
18 сентября 2021 г. 11:23
Турецкий профессор: Родители не должны бояться прививать своих детей

В связи с восстановлением традиционного образования в Турции началась вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Post, декан факультета здоровья и болезней детей Эгейского университета, профессор Зафер Куругёль прояснил опасения по поводу вакцинации.

"В последние дни наблюдается рост числа детей, находящихся в реанимации из-за COVID-19. Самое главное оружие, которое у нас сейчас есть, это вакцина. Семьи не должны бояться делать прививки своим детям. Потому что во многих странах мира подросткам уже делают прививки", - сказал профессор.

Он привел в пример Кубу, где вакцинация против коронавируса началась с двухлетнего возраста: "В Китае и ОАЭ вакцинация проводится детям старше трех лет. То есть в этом вопросе нет никаких проблем".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli professor: "Valideynlər övladlarına vaksin vurdurmaqdan qorxmasınlar"

Другие новости из категории

Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19
Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19
17 сентября 2021 г. 20:55
Заболеваемость COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд
Заболеваемость COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд
17 сентября 2021 г. 19:40
TƏBİB даны новые полномочия
TƏBİB даны новые полномочия
17 сентября 2021 г. 19:27
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 57 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 57 тыс. человек
17 сентября 2021 г. 16:54
В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 умерли 24 человека
В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 умерли 24 человека
17 сентября 2021 г. 16:42
Для продвижения вакцинации от COVID-19 в Азербайджане подготовлен видеоролик
ВидеоДля продвижения вакцинации от COVID-19 в Азербайджане подготовлен видеоролик
17 сентября 2021 г. 15:55
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 60 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 60 тыс. человек
16 сентября 2021 г. 15:48
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1783 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1783 человека
16 сентября 2021 г. 15:45
ВОЗ: В Азербайджане не выявлено случаев заражения штаммом мю
ВОЗ: В Азербайджане не выявлено случаев заражения штаммом "мю"
16 сентября 2021 г. 13:52
Госагентство закупит 65 машин скорой медицинской помощи
Госагентство закупит 65 машин скорой медицинской помощи
16 сентября 2021 г. 09:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi