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Турецкие ученые разработали спрей, убивающий коронавирус за минуту

Турецкие ученые разработали спрей, убивающий коронавирус за минуту Сотрудники кафедры микробиологии университета Улудаг в турецкой Бурсе разработали назальный спрей, который способен всего за минуту уничтожить COVID-19
Здоровье
27 января 2021 г. 12:54
Турецкие ученые разработали спрей, убивающий коронавирус за минуту
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Сотрудники кафедры микробиологии университета Улудаг в турецкой Бурсе разработали назальный спрей, который, как они утверждают, способен всего за минуту уничтожить коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Sabah.

Cпрей Genoxyn, который полностью убивает вирус, был разработан профессором Шехиме Гюльсюн Темель и докторами Ахметом Юмитом Сабанджи и Гюнейтом Озакином.

По словам Сабанджи, исследования начались еще до пандемии коронавируса. "Мы показали, что препарат обладает антибактериальной активностью, а после начала пандемии задумались о том, можем ли мы способствовать борьбе с COVID-19. Наши исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его распространению и уменьшает его количество", - пояснил Сабанджи.

Темель отметила, что спрей уничтожает коронавирус в течение минуты, не повреждая эпителиальные клетки на слизистых оболочках. "Более того, мы показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, его можно безопасно использовать", - сказала она.

После того, как препарат был усовершенствован с помощью нанотехнологий, его эффект стал более стабильным, и он начал оказывать долгосрочное воздействие на определенные молекулы, сообщают ученые. Они утверждают, что спрей показывает высокую эффективность не только против СОVID-19, но и против различных бактерий и грибков.

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