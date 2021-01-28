Турецкие психологи участвуют в реабилитации участников Отечественной войны

Оказана психотерапевтическая помощь около 100 участникам Отечественной войны

Профессиональные клинические психологи и психотерапевты из Турции по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана приступили к работам по психологической реабилитации граждан, участников Отечественной войны (Второй Карабахской войны), у которых впоследствии возникли психологические проблемы.

Как сообщили Report в министерстве, с 22 января по телефону горячей линии МЧС "112" была оказана психотерапевтическая помощь около 100 участникам Отечественной войны, инвалидам, членам семей шехидов и гражданским лицам, пострадавшим от армянского террора.

Для получения соответствующей психологической помощи граждане могут обращаться на бесплатную горячую линию МЧС по телефону "112".