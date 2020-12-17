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Турция отправила очередную помощь Азербайджану

Турция отправила очередную помощь Азербайджану Помощь, направленная турецким Фондом Веротерпимости в Азербайджан, была передана уполномоченным лицам
Здоровье
17 декабря 2020 г. 12:57
Турция отправила очередную помощь Азербайджану
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Помощь, направленная турецким Фондом по делам религии в Азербайджан, была передана уполномоченным лицам.

Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

При передачи помощи уполномоченным лицам медицинского объединения территориального управления (TƏBIB) участие приняли Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и религиозный советник посольства Зеки Явуз Йылмаз.

Посол Эркан Озорал заявил прессе, что 44-дневная война в Нагорном Карабахе вызвала серьезную обеспокоенность в Турции, и общественность приложила все усилия для оказания поддержки Азербайджану.

Напомнив, что Фонд по делам религии Турции до сих пор осуществляет в различных городах Азербайджана деятельность по оказанию помощи семьям шехидов, Озорал сказал: “Опять же, в рамках этой кампании Министерству обороны Азербайджана наряду с постельными принадлежностями, медицинской одеждой, масками и дезинфицирующими средствами будет передано молоко. Я хотел бы поблагодарить руководство Фонда по делам религии и других религиозных деятелей за оказанную помощь”, - сказал он.

Религиозный советник посольства Зеки Явуз Йылмаз отметил, что помощь предоставляется с точки зрения оказания поддержки, отметил, что они разделяют радость победы Азербайджана в карабахской войне и что турецкий фонд продолжит оказывать помощь Азербайджану.

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