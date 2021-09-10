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Турция не примет прививки однокомпонентными вакцинами

Турция не примет прививки однокомпонентными вакцинами Въезд в Турцию людей, привитых однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются.
Здоровье
10 сентября 2021 г. 18:00
Турция не примет прививки однокомпонентными вакцинами

Въезд в Турцию людей, привитых однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом им сообщили в МВД республики.

"При въезде в Турцию граждане РФ, получившие две дозы и прошедшие 14-дневный период после получения второй дозы вакцины, могут предоставить сертификат о полной вакцинации, либо предоставить справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течении последних шести месяцев. У лиц, предоставивших данные документы, не будут требоваться предоставление отрицательного результата ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген. При этом вакцинация одной дозой не признается", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что люди, без сертификата двух доз вакцинации и справки о перенесенном заболевании COVID-19 в течении последних шести месяцев, должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда либо результат экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов.

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