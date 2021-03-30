Турция назвала дату испытаний собственной вакцины от коронавируса

"В апреле начнется тестирование турецкой вакцины на людях".
Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.
По его словам, доклинический этап испытаний отечественной вакцины успешно завершен: "С 1 апреля мы будем тестировать вакцину на людях. Ожидается, что вакцина будет одобрена Управлением по фармацевтике и медицинским приборам Турции".
Министр также подчеркнул, что Турция достигла большого развития в области промышленности и вакцин.