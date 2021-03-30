О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турция назвала дату испытаний собственной вакцины от коронавируса

Турция назвала дату испытаний собственной вакцины от коронавируса Ожидается, что вакцина будет одобрена Управлением по фармацевтике и медицинским приборам Турции
Здоровье
30 марта 2021 г. 13:13
Турция назвала дату испытаний собственной вакцины от коронавируса
0 : 00
0 : 00

"В апреле начнется тестирование турецкой вакцины на людях".

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

По его словам, доклинический этап испытаний отечественной вакцины успешно завершен: "С 1 апреля мы будем тестировать вакцину на людях. Ожидается, что вакцина будет одобрена Управлением по фармацевтике и медицинским приборам Турции".

Министр также подчеркнул, что Турция достигла большого развития в области промышленности и вакцин.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkey produces vaccine against coronavirus
Версия на азербайджанском языке Türkiyə koronavirus əleyhinə vaksin istehsal edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане вчера от коронавируса вакцинировались более 28 тыс. человек
В Азербайджане вчера от коронавируса вакцинировались более 28 тыс. человек
30 марта 2021 г. 13:00
Азербайджан стал членом сети Национальных лабораторий ВОЗ
Азербайджан стал членом сети Национальных лабораторий ВОЗ
30 марта 2021 г. 12:11
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
Вакцину AstraZeneca переименовали
Вакцину AstraZeneca переименовали
30 марта 2021 г. 10:21
В Азербайджане выявлено 1 129 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 1 129 случаев заражения коронавирусом
29 марта 2021 г. 17:46
ВОЗ опубликует доклад о визите миссии специалистов в Ухань до 30 марта
ВОЗ опубликует доклад о визите миссии специалистов в Ухань до 30 марта
29 марта 2021 г. 17:42
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
29 марта 2021 г. 16:32
В Израиле нашли новый штамм коронавируса
В Израиле нашли новый штамм коронавируса
29 марта 2021 г. 13:11
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
29 марта 2021 г. 11:05
В ВОЗ назвали причину появления COVID-19
В ВОЗ назвали причину появления COVID-19
29 марта 2021 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi