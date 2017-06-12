Травматолог "Семашко" скончался за рулем автомобиля

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане врач скончался за рулем автомобиля.

Как сообщает Report, инцидент произошел прошлой ночью в Баку.

Травматолог Клинического медцентра №1 ("Семашко"), преподаватель Азербайджанского медицинского университета и председатель профсоюза группы второго медико-профилактического факультета, 50-летний Фикрет Велиев перенес неожиданную судорогу во время управления автомобилем. Он скончался в автомобиле. Для уточнения точных причин кончины Ф. Велиева его тело было осмотрено экспертами.