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Трансплантация печени, почек, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток включены в ОМС

Трансплантация печени, почек, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток включены в ОМС В пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию включены также условия оказания медицинских услуг, требующих пересадку печени и почек, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток.
Здоровье
12 августа 2023 г. 12:03
Трансплантация печени, почек, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток включены в ОМС

В пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию включены условия оказания медицинских услуг, требующих пересадки печени и почек, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток.

Как сообщает Report, это отражено в подписанном премьер-министром Али Асадом постановлении о внесении изменений в "Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию“.

Это обеспечение распространяется на застрахованных лиц (реципиентов), имеющих медицинские показания к трансплантации печени, почек, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, диагноз которых подтвержден на основании протоколов лечения и клинических рекомендаций.

Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию в течение календарного года за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования устанавливается лимит на операции по трансплантации печени в количестве 100, почек - 150, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток - 20.

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Версия на азербайджанском языке Qaraciyər, böyrək, sümük iliyi və ya hematopoetik kök hüceyrələrin transplantasiyası icbarı sığortaya daxil edilib

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