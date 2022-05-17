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Томас Кикинджер: В ИПБА используются самые передовые методы в мире

Томас Кикинджер: В ИПБА используются самые передовые методы в мире "В лабораториях Азербайджанского института продовольственной безопасности (ИПБА) используются самые передовые методы в мире".
Здоровье
17 мая 2022 г. 18:56
Томас Кикинджер: В ИПБА используются самые передовые методы в мире

"В лабораториях Института продовольственной безопасности Азербайджана (ИПБА) используются самые передовые методы в мире".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Австрийского агентства по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Томас Кикинджер во время осмотра лабораторий Института продовольственной безопасности.

T.Кикинджер подчеркнул, что деятельность таких лабораторий имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности в стране: “Надеюсь, что в будущем мы сможем тесно сотрудничать. Мы предусматриваем расширение возможностей сотрудничества в области развития лабораторий и обмена опытом”.

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Версия на английском языке ФотоKickinger: Azerbaijan Food Safety Institute uses world's most advanced methods
Версия на азербайджанском языке ФотоTomas Kikincer: “AQTİ-də dünyanın ən qabaqcıl metodlarından istifadə olunur”

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