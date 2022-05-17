Томас Кикинджер: В ИПБА используются самые передовые методы в мире

"В лабораториях Азербайджанского института продовольственной безопасности (ИПБА) используются самые передовые методы в мире".

"В лабораториях Института продовольственной безопасности Азербайджана (ИПБА) используются самые передовые методы в мире".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Австрийского агентства по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Томас Кикинджер во время осмотра лабораторий Института продовольственной безопасности.

T.Кикинджер подчеркнул, что деятельность таких лабораторий имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности в стране: “Надеюсь, что в будущем мы сможем тесно сотрудничать. Мы предусматриваем расширение возможностей сотрудничества в области развития лабораторий и обмена опытом”.