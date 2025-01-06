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The Guardian: Резистентность к антибиотикам приведет к 40 млн смертей к 2050 году

The Guardian: Резистентность к антибиотикам приведет к 40 млн смертей к 2050 году Почти 40 млн человек могут умереть к 2050 году из-за резистентности болезнетворных бактерий к антибиотикам.
Здоровье
6 января 2025 г. 02:21
The Guardian: Резистентность к антибиотикам приведет к 40 млн смертей к 2050 году

Почти 40 млн человек могут умереть к 2050 году из-за резистентности болезнетворных бактерий к антибиотикам.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Guardian.

"Около 1 млн человек умирают каждый год из-за распространения резистентности бактерий к антибиотикам, и эта цифра возрастет в ближайшие 25 лет. Это пугает", - приводит издание слова бывшего главного санитарного врача Великобритании Салли Дэвис.

Газета уточняет, что к 2050 году показатели смертности от бактериальной резистентности возрастут вдвое, количество умерших составит 40 млн человек накопленным итогом.

Причина состоит в широком применении антибиотиков, в том числе в пищевой промышленности, в результате чего все больше бактерий мутируют и вырабатывают устойчивость к воздействию антибиотиков.

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