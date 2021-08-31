Тельман нуждается в помощи в борьбе с онкологическим заболеванием

В ноябре 2020 года у программиста Тельмана Юсупова диагностировали рак желудка четвертой стадии (аденокарцинома). Ему осталось жить около трех месяцев.
С того времени продолжается борьба Тельмана с этой болезнью. Тем не менее лучевая и химиотерапия были прекращены в мае 2021 года. Последняя надежда Тельмана - иммунотерапия.
В среднем стоимость каждого сеанса составляет 8 000 - 10 000 долларов. Данная терапия должна применяться раз в две недели в течение нескольких месяцев.
Тельман и его семья - супруга Кристина, а также дети Тимур, Даша и Аника - просят вас о