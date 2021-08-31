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Тельман нуждается в помощи в борьбе с онкологическим заболеванием

Тельман нуждается в помощи в борьбе с онкологическим заболеванием В ноябре 2020 года у программиста Тельмана Юсупова диагностировали рак желудка четвертой стадии (аденокарцинома). Ему осталось жить около трех месяцев.
Здоровье
31 августа 2021 г. 14:45
Тельман нуждается в помощи в борьбе с онкологическим заболеванием

В ноябре 2020 года у программиста Тельмана Юсупова диагностировали рак желудка четвертой стадии (аденокарцинома). Ему осталось жить около трех месяцев.

С того времени продолжается борьба Тельмана с этой болезнью. Тем не менее лучевая и химиотерапия были прекращены в мае 2021 года. Последняя надежда Тельмана - иммунотерапия.

В среднем стоимость каждого сеанса составляет 8 000 - 10 000 долларов. Данная терапия должна применяться раз в две недели в течение нескольких месяцев.

Тельман и его семья - супруга Кристина, а также дети Тимур, Даша и Аника - просят вас о помощи и заранее выражают благодарность.

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