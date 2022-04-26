Тейяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в стране находится на устойчивом уровне

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Азербайджане в связи с коронавирусом контролируется и находится на устойчивом уровне.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Азербайджане в связи с коронавирусом контролируется и находится на устойчивом уровне.

Об этом Report сообщил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тейяр Эйвазов.

По его словам, число новых случаев заражения уже минимально: «Число больных пациентов очень низкое, в целом составляет лишь небольшую часть от всех инфицированных до сих пор. Однако мы не должны забывать, что пандемия не закончилась, и вирус все еще обладает достаточным потенциалом, чтобы мутировать и вызвать новую волну распространения. Мы наблюдаем это сейчас, и повторное распространение одного из этих штаммов не исключается».