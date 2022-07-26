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Теймур Мусаев встретился с послом Литвы в Азербайджане

Теймур Мусаев встретился с послом Литвы в Азербайджане В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Литовской республики в Азербайджане Эгидиусом Навикасом.
Здоровье
26 июля 2022 г. 13:51
Теймур Мусаев встретился с послом Литвы в Азербайджане

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Литовской республики в Азербайджане Эгидиусом Навикасом.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул динамичное развитие дружественных связей между странами.

Отметив успешное сотрудничество во многих областях, в том числе в области здравоохранения и медицинской науки, Теймур Мусаев отметил большой потенциал для обмена опытом между национальными учреждениями здравоохранения и расширения связей в фармацевтической промышленности: “Кроме того, имеются все необходимые инструменты для взаимодействия в области медицинского образования с целью повышения эффективности здравоохранения наших стран".

В свою очередь, Эгидиус Навикас отметил важность взаимных визитов на высоком уровне в расширении двусторонних связей. Отметив, что в мае текущего года между Университетом медицинских наук Литвы и Азербайджанским медицинским университетом был подписан Меморандум о сотрудничестве, посол отметил, что этот документ внесет вклад в расширение медицинского сотрудничества между нашими странами.

На встрече, прошедшей в атмосфере взаимопонимания, было обсуждено текущее состояние и потенциальные возможности развития сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev Litvanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

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