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Теймур Мусаев встретился с генсеком ОТГ и коллегами из стран-членов организации

Теймур Мусаев встретился с генсеком ОТГ и коллегами из стран-членов организации В рамках Медицинского конгресса тюркского мира министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев провел встречу с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.
Здоровье
17 августа 2023 г. 11:24
Теймур Мусаев встретился с генсеком ОТГ и коллегами из стран-членов организации

В рамках Медицинского конгресса тюркского мира министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев провел встречу с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Как сообщает Report, в ходе встречи Кубанычбек Омуралиев выразил поздравления по случаю решения провести очередное заседание министров здравоохранения стран-членов ОТГ в городе Шуша.

Генсек организации напомнил, что только в июле этого года дважды посетил Азербайджан для участия в министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения и Шушинском глобальном медиа-форуме и подчеркнул, что Азербайджан всегда на высоком уровне организует различные международные мероприятия.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что в результате успешной деятельности, ОТГ играет важную роль в углублении отношений, в том числе регионального сотрудничества, между странами-членами и странами-наблюдателями: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценивает международную значимость Организации тюркских государств, рост международного авторитета и социально-экономического потенциала стран-членов и стран-наблюдателей".

Т. Мусаев также провел двусторонние встречи со своими коллегами - министром здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятовым, министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджа и министром здравоохранения Казахстана Аджаром Гиниятом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTeymur Musayev TDT-nin Baş katibi və üzv ölkələrdən olan həmkarları ilə görüşüb

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