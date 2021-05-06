Теймур Мусаев: Вакцины между странами распределены несправедливо

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев

"С 18 января этого года в нашей стране успешно проводится процесс вакцинации. 90% целевых групп среди медицинских работников уже вакцинированы. К этой цифре приближаются и те, кто работает в системе образования".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, число пациентов в реанимации также снизилось: "Вакцины между странами распределены несправедливо. Под руководством президента Ильхама Алиева в нашу страну завезены вакцины".