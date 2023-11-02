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Теймур Мусаев: В Азербайджане укрепляется материально-техническая база в сфере здравоохранения

Теймур Мусаев: В Азербайджане укрепляется материально-техническая база в сфере здравоохранения В Азербайджане в последние годы строятся современные объекты инфраструктуры здравоохранения, медицинские учреждения оснащаются новейшим технологическим оборудованием, укрепляется материально-техническая база.
Здоровье
2 ноября 2023 г. 10:51
Теймур Мусаев: В Азербайджане укрепляется материально-техническая база в сфере здравоохранения

В Азербайджане в последние годы строятся современные объекты инфраструктуры здравоохранения, медицинские учреждения оснащаются новейшим технологическим оборудованием, укрепляется материально-техническая база.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев, выступая на выставке Medinex - 2023.

Министр отметил, что одной из основных задач является обеспечить применение достижений современной медицинской науки в национальной системе здравоохранения.

"Министерство высоко ценит и поддерживает организацию выставок, которые позволяют представить медицинскому сообществу инновационную продукцию, следить за современными тенденциями, обеспечить применение на практике научно-технических достижений. Здравоохранение один из самых быстроразвивающихся отраслей экономики в мире. В наши дни важно не только производить качественную продукцию, но и суметь продвигать ее на рынке. Пандемия COVID-19 показала, насколько важно для каждой страны обеспечивать себя качественной медицинской продукцией самостоятельно. Верю, что сегодняшнее мероприятие поспособствует развитию делового сотрудничества, увеличению инвестиций и улучшению состояния здоровья населения", - сказал Мусаев.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev: "Azərbaycanda müasir səhiyyə infrastrukturunun maddi-texniki bazası gücləndirilir"

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