О нас

Министр: В Азербайджане проводятся масштабные реформы в сфере здравоохранения

Министр: В Азербайджане проводятся масштабные реформы в сфере здравоохранения В Азербайджане проводятся масштабные реформы в сфере здравоохранения.
Здоровье
5 июля 2023 г. 15:53
Министр: В Азербайджане проводятся масштабные реформы в сфере здравоохранения

В Азербайджане проводятся масштабные реформы в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил во время выступления на традиционном деловом ланче Американской Торговой палаты (AmCham Azerbaycan) в Азербайджане.

По его словам, в последние годы в системе здравоохранения Азербайджана проводятся масштабные реформы, основанные на современных принципах, с применением инновационных технологических достижений и прогрессивных управленческих ресурсов: “Успешные реформы здравоохранения основаны на трех основных принципах. Во-первых, это развитие человеческого капитала. Во-вторых, основным фактором всех фундаментальных изменений в этой области является цифровизация здравоохранения. Наконец, в-третьих, это новая экономика системы здравоохранения и финансирования здравоохранения. С целью повышения принципов доступности государственных услуг, усиления человеческого фактора, минимизации контактов “гражданин-чиновник” был осуществлен переход на широкую платформу цифрового здравоохранения с использованием возможностей современных информационно-коммуникационных технологий. В этой области запущена цифровая платформа здравоохранения".

Министр отметил, что в национальном здравоохранении реализуются целенаправленные и устойчивые проекты по формированию потенциала медицинских кадров с современным мышлением и международным опытом, осуществлению успешных обменов в этой области, достижению инклюзивного развития в медицинском образовании и науке.

T.Мусаев также подчеркнул наличие широкого потенциала для развития государственно-частного партнерства в секторе здравоохранения. Министр подчеркнул, что в Азербайджане проводится важная работа в области государственно-частного партнерства с целью привлечения частных инвестиций в сектор здравоохранения и, как следствие, расширения и повышения качества предоставляемых услуг: “Следует поощрять повышение доли участия частного сектора в здравоохранении, оптимизацию эффективности услуг, расширение доступа к информационным технологиям и совместное финансирование инновационных проектов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTeymur Musayev: "Azərbaycanda səhiyyə sahəsində genişmiqyaslı islahatlar aparılır"

Самое важное

Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоПрезидент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
5 июля 2023 г. 10:48
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
5 июля 2023 г. 10:32
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
3 июля 2023 г. 19:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi