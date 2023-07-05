Министр: В Азербайджане проводятся масштабные реформы в сфере здравоохранения

В Азербайджане проводятся масштабные реформы в сфере здравоохранения.

В Азербайджане проводятся масштабные реформы в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил во время выступления на традиционном деловом ланче Американской Торговой палаты (AmCham Azerbaycan) в Азербайджане.

По его словам, в последние годы в системе здравоохранения Азербайджана проводятся масштабные реформы, основанные на современных принципах, с применением инновационных технологических достижений и прогрессивных управленческих ресурсов: “Успешные реформы здравоохранения основаны на трех основных принципах. Во-первых, это развитие человеческого капитала. Во-вторых, основным фактором всех фундаментальных изменений в этой области является цифровизация здравоохранения. Наконец, в-третьих, это новая экономика системы здравоохранения и финансирования здравоохранения. С целью повышения принципов доступности государственных услуг, усиления человеческого фактора, минимизации контактов “гражданин-чиновник” был осуществлен переход на широкую платформу цифрового здравоохранения с использованием возможностей современных информационно-коммуникационных технологий. В этой области запущена цифровая платформа здравоохранения".

Министр отметил, что в национальном здравоохранении реализуются целенаправленные и устойчивые проекты по формированию потенциала медицинских кадров с современным мышлением и международным опытом, осуществлению успешных обменов в этой области, достижению инклюзивного развития в медицинском образовании и науке.

T.Мусаев также подчеркнул наличие широкого потенциала для развития государственно-частного партнерства в секторе здравоохранения. Министр подчеркнул, что в Азербайджане проводится важная работа в области государственно-частного партнерства с целью привлечения частных инвестиций в сектор здравоохранения и, как следствие, расширения и повышения качества предоставляемых услуг: “Следует поощрять повышение доли участия частного сектора в здравоохранении, оптимизацию эффективности услуг, расширение доступа к информационным технологиям и совместное финансирование инновационных проектов".