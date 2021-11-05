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Теймур Мусаев: В Азербайджане 50 тысяч коек для пациентов с COVID-19

Теймур Мусаев: В Азербайджане 50 тысяч коек для пациентов с COVID-19 "Наша страна закупает необходимые объемы вакцин".
Здоровье
5 ноября 2021 г. 12:49
Теймур Мусаев: В Азербайджане 50 тысяч коек для пациентов с COVID-19

"Наша страна закупает необходимые объемы вакцин".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения, исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

И.о. министра здравоохранения напомнил, что в стране с 18 января проводится массовая вакцинация населения: "60% граждан страны привиты двумя дозами вакцины. По истечении шести месяцев они могут привиться и третьей дозой. Наши статистические показатели прозрачны. Должна быть принята глобальная политика в плане распределения вакцин по всему миру".

Он отметил, что в Азербайджане проделана эффективная работа по борьбе с пандемией: "Количество коек для больных COVID-19 доведено до 50 тыс., завезены аппараты искусственной вентиляции легких".

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Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev: "Azərbaycanda COVID-19-a görə ayrılan çarpayıların sayı 10 minə çatıb"

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