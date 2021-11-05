Теймур Мусаев: В Азербайджане 50 тысяч коек для пациентов с COVID-19

"Наша страна закупает необходимые объемы вакцин".

"Наша страна закупает необходимые объемы вакцин".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения, исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

И.о. министра здравоохранения напомнил, что в стране с 18 января проводится массовая вакцинация населения: "60% граждан страны привиты двумя дозами вакцины. По истечении шести месяцев они могут привиться и третьей дозой. Наши статистические показатели прозрачны. Должна быть принята глобальная политика в плане распределения вакцин по всему миру".

Он отметил, что в Азербайджане проделана эффективная работа по борьбе с пандемией: "Количество коек для больных COVID-19 доведено до 50 тыс., завезены аппараты искусственной вентиляции легких".