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Теймур Мусаев: Случаи заражения среди вакцинированных мизерны

Теймур Мусаев: Случаи заражения среди вакцинированных мизерны Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров
Здоровье
6 мая 2021 г. 13:04
Теймур Мусаев: Случаи заражения среди вакцинированных мизерны
Теймур Мусаев

"Сегодня в нашей стране 1 600 человек получили первую дозу, 600 - вторую дозу. Мы начали использовать вакцину CoronaVac компании Sinovac. Эта вакцина полностью безопасна. Также доставлены и другие вакцины. Создана мультиплатформа".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, среди граждан, получивших обе дозы, случаи заражения мизерны.

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Версия на английском языке Teymur Musayev: Incidence rate among vaccinated people is low
Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev: "Peyvəndlənənlər arasında yoluxma sayı aşağı səviyyədədir"

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