Теймур Мусаев: Случаи заражения среди вакцинированных мизерны

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров

"Сегодня в нашей стране 1 600 человек получили первую дозу, 600 - вторую дозу. Мы начали использовать вакцину CoronaVac компании Sinovac. Эта вакцина полностью безопасна. Также доставлены и другие вакцины. Создана мультиплатформа".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, среди граждан, получивших обе дозы, случаи заражения мизерны.