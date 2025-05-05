Теймур Мусаев: С нового учебного года начнется подготовка магистров по шести новым направлениям

С 2025/2026 учебного года в Азербайджане начнется подготовка специалистов по степени магистра по шести новым фармацевтическим направлениям.

С 2025/2026 учебного года в Азербайджане начнется подготовка специалистов по степени магистра по шести новым фармацевтическим направлениям.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на международной конференции "Фармацевтическая промышленность Азербайджана: вчера, сегодня и завтра" в Баку.

По его словам, в рамках разработанной концепции развития фармацевтического образования предусмотрена реализация проекта "Виртуальный фармацевтический завод для вузов", а также создание научно-производственной базы на фармацевтическом факультете Азербайджанского медицинского университета и вовлечение специалистов в процессы непрерывного профессионального развития.

Отметим, что конференция проводится при совместной организации Министерства здравоохранения, посольства Венгрии в Азербайджане и фармацевтической компании Scandens. В ней принимают участие около 300 участников, включая местных и иностранных гостей.