Теймур Мусаев провел переговоры в Стамбуле с министрами здравоохранения ряда стран

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на полях IX Конгресса тюркского медицинского мира в Стамбуле обсудил развитие сотрудничества с коллегами из ряда стран.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на полях IX Конгресса тюркского медицинского мира в Стамбуле обсудил развитие сотрудничества с коллегами из ряда стран.

Как сообщили Report в Минздраве, в Стамбуле Теймур Мусаев встретился с министрами здравоохранения Турции Фахреттином Коджой, Северного Кипра Хаканом Динчуреком, Кыргызстана Алимкадиром Бейшеналиевым, Грузии Зурабом Азарашивили, Северной Македонии Фатмиром Меджити и Республики Куба Танией Маргаритой Крус Эрнандезил.

Стороны обсудили новые перспективы развития и укрепления связей в сфере здравоохранения, медицинского образования и фармацевтики.

Кроме того, главы ведомств подчеркнули важность цифровизации, внедрения новых глобальных вызовов, а также необходимость создания разных платформ в сфере здравоохранения.

Также было отмечено, что IX Конгресс тюркского медицинского мира создает новые возможности для развития медицинской науки в тюркских странах, открывает новые перспективы для обмена идеями и опытом в сфере модернизации здравоохранения, применения передовых технологических достижений, включая цифровизацию, инновации и современные методы лечения.