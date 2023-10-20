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Теймур Мусаев провел переговоры в Стамбуле с министрами здравоохранения ряда стран

Теймур Мусаев провел переговоры в Стамбуле с министрами здравоохранения ряда стран Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на полях IX Конгресса тюркского медицинского мира в Стамбуле обсудил развитие сотрудничества с коллегами из ряда стран.
Здоровье
20 октября 2023 г. 18:37
Теймур Мусаев провел переговоры в Стамбуле с министрами здравоохранения ряда стран

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на полях IX Конгресса тюркского медицинского мира в Стамбуле обсудил развитие сотрудничества с коллегами из ряда стран.

Как сообщили Report в Минздраве, в Стамбуле Теймур Мусаев встретился с министрами здравоохранения Турции Фахреттином Коджой, Северного Кипра Хаканом Динчуреком, Кыргызстана Алимкадиром Бейшеналиевым, Грузии Зурабом Азарашивили, Северной Македонии Фатмиром Меджити и Республики Куба Танией Маргаритой Крус Эрнандезил.

Стороны обсудили новые перспективы развития и укрепления связей в сфере здравоохранения, медицинского образования и фармацевтики.

Кроме того, главы ведомств подчеркнули важность цифровизации, внедрения новых глобальных вызовов, а также необходимость создания разных платформ в сфере здравоохранения.

Также было отмечено, что IX Конгресс тюркского медицинского мира создает новые возможности для развития медицинской науки в тюркских странах, открывает новые перспективы для обмена идеями и опытом в сфере модернизации здравоохранения, применения передовых технологических достижений, включая цифровизацию, инновации и современные методы лечения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın səhiyyə naziri həmkarları ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

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