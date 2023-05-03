Министр: Проводимая Гейдаром Алиевым политика по укреплению здоровья населения успешно продолжается и сегодня

Проводимая общенациональным лидером Гейдаром Алиевым политика по укреплению здоровья и повышению уровня благополучия населения сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

"Проводимая общенациональным лидером Гейдаром Алиевым политика по укреплению здоровья и повышению уровня благополучия населения сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым".

Как передает Report, об этом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил на международном научно-практическом конгрессе "Актуальные проблемы медицины - 2023", проходящем в рамках "Года Гейдара Алиева" в АМУ при организационной поддержке министерства здравоохранения.

"Благодаря заботе главы государства и его высокому вниманию к этой области за последние 20 лет здравоохранение в Азербайджане получило большое развитие. Неоценима также роль Фонда Гейдара Алиева и его президента, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии азербайджанского здравоохранения", - заявил Теймур Мусаев.

Министр отметил, что развитие здравоохранения и подготовка квалифицированных медицинских специалистов в нашей стране связаны именно с именем великого лидера. Было подчеркнуто, что под непосредственным руководством, вниманием и поддержкой общенационального лидера Гейдара Алиева проделана последовательная и целенаправленная работа, проведены реформы в системе здравоохранения: "В целях укрепления материально-технической базы здравоохранения по поручению Гейдара Алиева были реализованы масштабные проекты по капитальной реконструкции и строительству новых медицинских учреждений. Помимо этого, в целях решения проблемы дефицита кадров и обеспечения здравоохранения страны квалифицированными медицинскими специалистами были созданы новые научно-исследовательские центры".

В своем выступлении ректор АМУ Герай Герайбейли подчеркнул, что 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева широко отмечается во всех уголках нашей страны и за ее пределами. Ректор отметил, что великий лидер Гейдар Алиев всегда проявлял особое внимание и заботу об азербайджанской науке и образовании, о работниках этой сферы, в частности, о врачах: "Благодаря усилиям великого лидера были построены и сданы в эксплуатацию новые учебные корпуса АМУ, а также созданы клиники университета. Помимо этого, были созданы условия для обучения медицинских специалистов нашей страны в престижных медицинских учреждениях и клиниках мира".

Выступившие на мероприятии директор Института трансплантации печени Университета Инёню (Турция), профессор Сезай Йылмаз, президент Международной конференции медицинского образования (İnternational Conference on Medical Education – İCME), профессор Ажар Рашид, президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик Анатолий Мартынов, доцент Детской больницы Люсиль Паккард Стэнфордского университета Теймур Насиров и другие отметили, что развитие системы здравоохранения страны на фоне современных и международных тенденций было одним из приоритетных направлений политики общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии, приуроченному ко 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, принимают участие видные общественные деятели, известные специалисты и ученые из разных стран мира.

В ходе него был продемонстрирован документальный фильм, повествующий о жизни и деятельности общенационального лидера.

Далее международный научно-практический конгресс на тему "Актуальные проблемы медицины – 2023" продолжил свою работу пленарными сессиями.