Теймур Мусаев: Параллельно с вакцинацией нужны противоэпидемические мероприятия

Коронавирус постоянно мутирует, выявляются штаммы "дельта", "дельта плюс" и др. Это постоянный процесс и бояться этого не следует.

Коронавирус постоянно мутирует, выявляются штаммы "дельта", "дельта плюс" и др. Это постоянный процесс и бояться этого не следует.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев в ходе выступления на VIII Глобальном Бакинском форуме.

Он подчеркнул, что пандемия еще не закончилась: "Мы должны продолжать сохранять социальную дистанцию и носить маски. Параллельно с вакцинацией, обязательно нужно проводить противоэпидемические мероприятия. Только в таком случае борьба с этой инфекцией может быть эффективной. Как только наблюдается снижение числа заболевших, люди перестают соблюдать профилактические меры, в итоге число заражений растет".