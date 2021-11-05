О нас
Report Georgia
Аудио новости

Теймур Мусаев: Параллельно с вакцинацией нужны противоэпидемические мероприятия

Теймур Мусаев: Параллельно с вакцинацией нужны противоэпидемические мероприятия Коронавирус постоянно мутирует, выявляются штаммы "дельта", "дельта плюс" и др. Это постоянный процесс и бояться этого не следует.
Здоровье
5 ноября 2021 г. 14:28
Теймур Мусаев: Параллельно с вакцинацией нужны противоэпидемические мероприятия

Коронавирус постоянно мутирует, выявляются штаммы "дельта", "дельта плюс" и др. Это постоянный процесс и бояться этого не следует.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев в ходе выступления на VIII Глобальном Бакинском форуме.

Он подчеркнул, что пандемия еще не закончилась: "Мы должны продолжать сохранять социальную дистанцию и носить маски. Параллельно с вакцинацией, обязательно нужно проводить противоэпидемические мероприятия. Только в таком случае борьба с этой инфекцией может быть эффективной. Как только наблюдается снижение числа заболевших, люди перестают соблюдать профилактические меры, в итоге число заражений растет".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri əvəzi vətəndaşlara müraciət edib

Экслюзивные новости

Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
5 ноября 2021 г. 12:13
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
4 ноября 2021 г. 10:25
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi