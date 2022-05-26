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Теймур Мусаев прокомментировал утверждения армянской делегации

Теймур Мусаев прокомментировал утверждения армянской делегации Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в ходе выступления на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) прокомментировал высказывания армянской делегации.
Здоровье
26 мая 2022 г. 17:16
Теймур Мусаев прокомментировал утверждения армянской делегации

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в ходе выступления на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) прокомментировал высказывания армянской делегации.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Выступая в ходе общих дебатов, состоявшихся в рамках 75-й сессии ВАЗ, министр здравоохранения Азербайджана, в первую очередь, поздравил господина Тедроса Гебреесуса с переизбранием на пост гендиректора Всемирной организации здравоохранения и отметил, что Азербайджан постоянно поддерживает деятельность организации.

Затем министр рассказал о вызовах, вытекающих из пандемии, в том числе о важности международного сотрудничества в создании сильных, устойчивых систем здравоохранения. В этом контексте министр рассказал о важных процессах, осуществляемых в Азербайджане в сфере здравоохранения.

Т.Мусаев отметил, что правительство Азербайджана готово обеспечить права на здоровье всех этнических групп, проживающих на территории страны, в том числе граждан Азербайджана армянского происхождения. Учитывая это, министр подчеркнул неприемлемость того, чтобы армянская делегация, пользуясь возможностью международной платформы здравоохранения, высказала необоснованные и провокационные утверждения. Т.Мусаев призвал вместо этого внести вклад в мирный процесс, начатый между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev Ermənistan nümayəndə heyətinin iddialarına cavab verib

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