Теймур Мусаев: Карабах и Восточный Зангезур в будущем станут главной туристической зоной страны

Карабах и Восточный Зангезур в будущем станут главной туристической зоной страны.

Карабах и Восточный Зангезур в будущем станут главной туристической зоной страны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев во время выступления на мероприятии "Перспективы развития оздоровительного туризма в Азербайджане", проходящем в рамках Азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

По его словам, освобожденные территории имеют большой потенциал в развитии оздоровительного туризма, экотуризма: "Оздоровительный туризм является одной из наиболее развивающихся форм туристического сектора. В ходе проводимых на освобожденных территориях строительно-восстановительных работ особое внимание уделяется созданию туристической инфраструктуры. Природные ресурсы, климатические условия, историческое наследие создают уникальные возможности для развития оздоровительного туризма на этих территориях. Считаю, что в будущем туристический потенциал этого региона будет способствовать развитию экономики, Карабах и Восточный Зангезур станут основными туристическими зонами страны".