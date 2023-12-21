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Теймур Мусаев: Карабах и Восточный Зангезур в будущем станут главной туристической зоной страны

Теймур Мусаев: Карабах и Восточный Зангезур в будущем станут главной туристической зоной страны Карабах и Восточный Зангезур в будущем станут главной туристической зоной страны.
Здоровье
21 декабря 2023 г. 15:47
Теймур Мусаев: Карабах и Восточный Зангезур в будущем станут главной туристической зоной страны

Карабах и Восточный Зангезур в будущем станут главной туристической зоной страны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев во время выступления на мероприятии "Перспективы развития оздоровительного туризма в Азербайджане", проходящем в рамках Азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

По его словам, освобожденные территории имеют большой потенциал в развитии оздоровительного туризма, экотуризма: "Оздоровительный туризм является одной из наиболее развивающихся форм туристического сектора. В ходе проводимых на освобожденных территориях строительно-восстановительных работ особое внимание уделяется созданию туристической инфраструктуры. Природные ресурсы, климатические условия, историческое наследие создают уникальные возможности для развития оздоровительного туризма на этих территориях. Считаю, что в будущем туристический потенциал этого региона будет способствовать развитию экономики, Карабах и Восточный Зангезур станут основными туристическими зонами страны".

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Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur gələcəkdə ölkənin əsas turizm zonasına çevriləcək"

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