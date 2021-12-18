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Теймур Мусаев: Для ПЦР-диагностики COVID-19 запущено более 50 лабораторий

Теймур Мусаев: Для ПЦР-диагностики COVID-19 запущено более 50 лабораторий "К сожалению, коронавирусная инфекция часто мутирует, и это особенность вируса. В результате образуются новые штаммы. При заражении этим заболеванием, изменяются также принимаемые, в связи с этим и медицинские меры".
Здоровье
18 декабря 2021 г. 21:51
Теймур Мусаев: Для ПЦР-диагностики COVID-19 запущено более 50 лабораторий

"К сожалению, коронавирусная инфекция часто мутирует, и это особенность вируса. В результате образуются новые штаммы. При заражении этим заболеванием, изменяются также принимаемые, в связи с этим и медицинские меры".

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что более 50 лабораторий, подготовленных для диагностики COVID-19, были запущены за короткий период времени с использованием метода ПЦР. По словам Т.Мусаева, все эти меры по борьбе с пандемией показали, что политика в области здравоохранения, проводимая президентом, лежит в основе защиты здоровья граждан Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev: “COVID-19-un PCR-lə diaqnostikası üçün 50-dən çox laboratoriya işə salınıb”

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