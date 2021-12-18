Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении

"Во время пандемии система здравоохранения в Азербайджане работала без перебоев. Я верю, что наше здравоохранение и дальше будет развиваться, не отставая от систем здравоохранения других стран".

"Во время пандемии система здравоохранения в Азербайджане работала без перебоев. Я верю, что наше здравоохранение и дальше будет развиваться, не отставая от систем здравоохранения других стран".

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

И.о главы ведомства также добавил, что в начале пандемии некоторые страны хотели дискредитировать Всемирную организацию здравоохранения: "ВОЗ действует как международная организация и страны должны ее поддерживать. Во время пандемии Азербайджан тесно сотрудничал с ней. В дальнейшем деятельность этой организации в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении", - отметил Т.Мусаев.