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Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении

Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении "Во время пандемии система здравоохранения в Азербайджане работала без перебоев. Я верю, что наше здравоохранение и дальше будет развиваться, не отставая от систем здравоохранения других стран".
Здоровье
18 декабря 2021 г. 22:54
Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении

"Во время пандемии система здравоохранения в Азербайджане работала без перебоев. Я верю, что наше здравоохранение и дальше будет развиваться, не отставая от систем здравоохранения других стран".

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

И.о главы ведомства также добавил, что в начале пандемии некоторые страны хотели дискредитировать Всемирную организацию здравоохранения: "ВОЗ действует как международная организация и страны должны ее поддерживать. Во время пандемии Азербайджан тесно сотрудничал с ней. В дальнейшем деятельность этой организации в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении", - отметил Т.Мусаев.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev: “ÜST-ün Azərbaycanda fəaliyyəti yalnız müsbət istiqamətdə aparılacaq”

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