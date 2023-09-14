Теймур Мусаев: Безопасность пищевой продукции защищает систему здравоохранения от возможных угроз

Безопасность пищевой продукции занимает важное место в защите здоровья населения. Качественные и безопасные продукты питания предотвращают распространение различных заболеваний и защищают систему здравоохранения от возможных угроз.

Безопасность пищевой продукции занимает важное место в защите здоровья населения. Качественные и безопасные продукты питания предотвращают распространение различных заболеваний и защищают систему здравоохранения от возможных угроз.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на международном мероприятии "Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе".

Министр назвал важным проведение просветительских мероприятий для повышения уровня осведомленности о безопасности пищевой продукции среди уязвимых категорий населения: "Министерство здравоохранения и Агентство продовольственной безопасности Азербайджана продолжают активное сотрудничество в данном направлении. В частности, проводятся мероприятия для популяризации здорового питания среди школьников".