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Теймур Мусаев: Азербайджан закупил вакцины в необходимом количестве

Теймур Мусаев: Азербайджан закупил вакцины в необходимом количестве Азербайджан закупил вакцины от COVID-19 в необходимом количестве, вакцинация населения продолжается.
Здоровье
5 ноября 2021 г. 12:36
Теймур Мусаев: Азербайджан закупил вакцины в необходимом количестве
Теймур Мусаев

Азербайджан закупил вакцины от COVID-19 в необходимом количестве, вакцинация населения продолжается.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев в ходе выступления на панельном заседании в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Т. Мусаев отметил, что в стране уже вакцинированы 60 процентов населения старше 18 лет.

"Азербайджан был одной из первых стран, подключившихся к кампании вакцинации", - добавил Т. Мусаев.

С первых дней пандемии Азербайджан предпринял все необходимые меры для борьбы с ней - завезено специальное оборудование, оснащены и открыты дополнительные больницы для пациентов с COVID-19.

При этом, по словам Т. Мусаева, некоторые страны мира сталкиваются с нехваткой вакцин: "Пришло время принять меры для равного распределения вакцин от COVID-19".

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