TƏBİB: Журналиста Сабухи Мамедли могут завтра прооперировать

Лечение журналиста Сабухи Мамедли продолжается в Научном центре хирургии имени А.Топчибашева. В связи с намеченной операцией сегодня он прошел необходимое обследование. Если позволит состояние здоровья, журналист будет завтра прооперирован.

Лечение журналиста Сабухи Мамедли продолжается в Научном центре хирургии имени А.Топчибашева. В связи с намеченной операцией сегодня он прошел необходимое обследование. Если позволит состояние здоровья, журналист будет завтра прооперирован.

Как передает Report, об этом сказала начальник отдела по связям с общественностью и организации мероприятий TƏBİB Замира Адилова.

По ее словам, у С.Мамедли диагностированы сахарный диабет, сердечная недостаточность, пневмония, обостренное хроническое заболевание нижних конечностей сосудистого происхождения. Он также постоянно проходит диализ из-за хронической почечной недостаточности.