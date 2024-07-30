TƏBİB запустил проект "Здоровая жизнь - здоровый двор"

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) запустило проект "Здоровая жизнь - здоровый двор".

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) запустило проект "Здоровая жизнь - здоровый двор".

Как сообщает Report, в рамках проекта в ходе впервые прошедшей в жилом массиве "V" в поселке Ени Гюнешли и поселке Гарахучур Сураханского района Баку медицинской акции гражданам были предложены кардиологические, офтальмологические, педиатрические, неврологические, эндокринологические, иммунологические, оториноларингологические, радиологические, лабораторные и др. медицинские услуги.

В ходе акции проживающим в одном дворе 230 гражданам было оказано 375 видов медицинских услуг.