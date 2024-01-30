TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) внесло ясность в вопрос относительно того, следует ли помещать на карантин лиц, контактировавших с инфицированным корью.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) внесло ясность в вопрос относительно того, следует ли помещать на карантин лиц, контактировавших с инфицированным корью.

Как сообщили в ответ на запрос Report в TƏBİB, закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью, до тех пор, пока у них не появятся характерные симптомы.

"До тех пор, пока не появятся определенные симптомы, человек, контактировавший с инфицированным корью, находится под строгим контролем поликлиники, где он состоит на учете, и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения. А больничный лист может быть выдан семейными врачами или врачами-инфекционистами", - говорится в сообщении.

В социальных сетях высказываются различные мнения о том, что контактировавшие с инфицированными корью распространяют болезнь в школах, детсадах и других общественных местах, поскольку не помещаются на карантин.