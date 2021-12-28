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TƏBİB: Количество смертей и заражений от COVID-19 снижается

TƏBİB: Количество смертей и заражений от COVID-19 снижается "В Азербайджане наблюдается серьезное снижение случаев заражения коронавирусом. За последние четыре недели число заразившихся сократилось на 59%, количество летальных исходов - на 39%".
Здоровье
28 декабря 2021 г. 17:41
TƏBİB: Количество смертей и заражений от COVID-19 снижается

"В Азербайджане наблюдается серьезное снижение случаев заражения коронавирусом. За последние четыре недели число заразившихся сократилось на 59%, количество летальных исходов - на 39%".

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров руководитель Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Баку и на Абшероне. В Баку же по числу заражений лидируют Хатаинский и Бинагадинский районы. В целом мы оцениваем ситуацию в стране как стабильную, ситуация находится под контролем", - добавила Я.Гараева.

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Версия на английском языке TABIB: "Number of coronavirus deaths and infections drops in recent months"
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Son aylarda koronavirusdan ölüm və yoluxma sayı azalıb"

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