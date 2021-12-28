TƏBİB: Количество смертей и заражений от COVID-19 снижается

"В Азербайджане наблюдается серьезное снижение случаев заражения коронавирусом. За последние четыре недели число заразившихся сократилось на 59%, количество летальных исходов - на 39%".

"В Азербайджане наблюдается серьезное снижение случаев заражения коронавирусом. За последние четыре недели число заразившихся сократилось на 59%, количество летальных исходов - на 39%".

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров руководитель Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Баку и на Абшероне. В Баку же по числу заражений лидируют Хатаинский и Бинагадинский районы. В целом мы оцениваем ситуацию в стране как стабильную, ситуация находится под контролем", - добавила Я.Гараева.