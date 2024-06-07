TƏBİB: В I квартале этого года граждане воспользовались медуслугами около 6 млн раз

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) продолжает работу по обеспечению доступности медицинских услуг для населения, усовершенствованию и повышению качества специализированных медицинских услуг в подве

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) продолжает работу по обеспечению доступности медицинских услуг для населения, усовершенствованию и повышению качества специализированных медицинских услуг в подведомственных медучреждениях.

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам во время медиа-тура по Сумгайытскому медицинскому центру сообщила руководитель отдела связей с общественностью и коммуникаций TƏBİB Замира Адилова.

По ее словам, за январь-март 2024 года в подведомственных TƏBİB учреждениях гражданам оказано 5 852 017 медицинских услуг, из них 888 708 - в стационаре, 4 963 309 – в амбулаторных условиях:

"Общий объем оказанных медуслуг на 96% больше, чем в январе-марте 2022 года, и на 24% больше показателя аналогичного периода 2023 года".

Директор Сумгайытского медицинского центра Эльнур Азадханов сообщил, что при центре действуют 7 центров семейного здоровья, 7 больниц, перинатальный центр и стоматологическая поликлиника:

"В 2023 году центр оказал услуги 4 600 000 граждан. За первые пять месяцев 2024 года услуги были оказаны около 2 300 000 граждан, что на 30% больше соответствующего периода прошлого года (1 817 629 граждан)".