О нас

TƏBİB: В I квартале этого года граждане воспользовались медуслугами около 6 млн раз

TƏBİB: В I квартале этого года граждане воспользовались медуслугами около 6 млн раз Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) продолжает работу по обеспечению доступности медицинских услуг для населения, усовершенствованию и повышению качества специализированных медицинских услуг в подве
Здоровье
7 июня 2024 г. 11:26
TƏBİB: В I квартале этого года граждане воспользовались медуслугами около 6 млн раз

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) продолжает работу по обеспечению доступности медицинских услуг для населения, усовершенствованию и повышению качества специализированных медицинских услуг в подведомственных медучреждениях.

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам во время медиа-тура по Сумгайытскому медицинскому центру сообщила руководитель отдела связей с общественностью и коммуникаций TƏBİB Замира Адилова.

По ее словам, за январь-март 2024 года в подведомственных TƏBİB учреждениях гражданам оказано 5 852 017 медицинских услуг, из них 888 708 - в стационаре, 4 963 309 – в амбулаторных условиях:

"Общий объем оказанных медуслуг на 96% больше, чем в январе-марте 2022 года, и на 24% больше показателя аналогичного периода 2023 года".

Директор Сумгайытского медицинского центра Эльнур Азадханов сообщил, что при центре действуют 7 центров семейного здоровья, 7 больниц, перинатальный центр и стоматологическая поликлиника:

"В 2023 году центр оказал услуги 4 600 000 граждан. За первые пять месяцев 2024 года услуги были оказаны около 2 300 000 граждан, что на 30% больше соответствующего периода прошлого года (1 817 629 граждан)".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке TƏBİB rəsmisi: 2024-cü ilin ilk üç ayı ərzində vətəndaşlara 5 852 017 tibbi xidmət göstərilib

Другие новости из категории

Глава Минздрава Мексики опроверг смерть гражданина страны от птичьего гриппа
Глава Минздрава Мексики опроверг смерть гражданина страны от птичьего гриппа
7 июня 2024 г. 03:36
Назван препарат, значительно снижающий риск разрыва аневризмы в артериях мозга
Назван препарат, значительно снижающий риск разрыва аневризмы в артериях мозга
6 июня 2024 г. 02:45
ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H5N2
ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H5N2
6 июня 2024 г. 01:55
Шесть терапевтических отделений Республиканской больницы продолжат работу в модульном медучреждении
Шесть терапевтических отделений Республиканской больницы продолжат работу в модульном медучреждении
5 июня 2024 г. 19:26
TƏBIB усиливает контроль за работой участковых врачей
TƏBIB усиливает контроль за работой участковых врачей
5 июня 2024 г. 12:16
Минздрав выявил нарушения в пяти аптеках в Азербайджане
Минздрав выявил нарушения в пяти аптеках в Азербайджане
4 июня 2024 г. 18:22
Утвержден перечень медицинских средств с повышенным уровнем риска
Утвержден перечень медицинских средств с повышенным уровнем риска
4 июня 2024 г. 12:24
В мае в КМЦ с отравлением поступило 100 человек, пятеро умерли
В мае в КМЦ с отравлением поступило 100 человек, пятеро умерли
4 июня 2024 г. 10:45
AQTA ограничила деятельность двух предприятий в Баку
ФотоAQTA ограничила деятельность двух предприятий в Баку
3 июня 2024 г. 11:55
Глава ВОЗ: Уверен, что наши совместные с Азербайджаном проекты будут успешно реализованы
Глава ВОЗ: Уверен, что наши совместные с Азербайджаном проекты будут успешно реализованы
2 июня 2024 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi