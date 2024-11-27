TƏBİB: Во время COP29 за медицинской помощью обратились 826 человек

Во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в учреждения, подведомственные TƏBİB, за медицинской помощью обратились 826 человек.

Во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в учреждения, подведомственные TƏBİB, за медицинской помощью обратились 826 человек.

Как сообщает Report, 199 из них обратились в медпункты, а 492 - в бригады скорой помощи.

Амбулаторное лечение получили 107 пациентов, а 28 человек были госпитализированы. Одному иностранному гражданину успешно провели хирургическую операцию в Yeni Klinika, после чего он был выписан на амбулаторное лечение.

Пациенты, нуждавшиеся в специализированной медицинской помощи, проходили обследование и лечение в Yeni Klinika, Сабунчинском медицинском центре, Клиническом медицинском центре и Центральной больнице нефтяников.

Обращения поступали от граждан 87 стран, включая Индию, США, Кению, Китай, Великобританию, Турцию, Россию, Германию, Францию, Японию и многие другие.

Основными причинами обращений стали травмы, гипертензия, эмоционально-невротические реакции, боли различного характера и респираторные вирусные инфекции.