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TƏBİB: Чем принуждать в компаниях носить перчатки, лучше следить за гигиеной рук

TƏBİB: Чем принуждать в компаниях носить перчатки, лучше следить за гигиеной рук Лица, получающие лечение в инкубационных условиях, клинически здоровы, но могут передавать болезнь
Здоровье
28 апреля 2021 г. 12:34
TƏBİB: Чем принуждать в компаниях носить перчатки, лучше следить за гигиеной рук

"Сегодня многие люди воспринимают инкубационный период, связанный с COVID-19, как здоровый. Однако следует иметь в виду, что эти лица заражены коронавирусом, просто клинические симптомы еще не проявились. То есть такой человек может распространять болезнь".

Как передает Report, об этом на онлайн-встрече по случаю Всемирного дня защиты труда сказала начальник Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Представитель TƏBİB отметила, что лица, получающие лечение в инкубационных условиях, клинически здоровы, но могут передавать болезнь.

Я.Гараева добавила, что случаи заражения среди лиц, работающих в онлайн-режиме, обычно низкие:

"Отмечаемые все время золотые правила все те же, и им обязательно нужно следовать. Порой в крупных компаниях, несмотря на строгое следование мерам защиты, во время принятия пищи маски в любом случае снимаются, появляется риск заражения. Крупные компании могут отрегулировать этот вопрос. На некоторых объектах работников принуждают носить перчатки. Неправильное использование перчаток может увеличить число заражений. Вместо этого лучше соблюдать гигиену рук. Если будет обеспечено посещение людьми работы с 15-минутным интервалом, можно устранить плотность в общественном транспорте".

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Версия на английском языке TABIB: Workers should practice good hand hygiene instead of wearing gloves
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Obyektlərdə işçilərə məcburi əlcək taxdırılması əvəzinə əl gigiyenasına əməl edilsin

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