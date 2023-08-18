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TƏBİB: Вернувшимся в Физули гражданам круглосуточно будут оказываться медицинские услуги

TƏBİB: Вернувшимся в Физули гражданам круглосуточно будут оказываться медицинские услуги Вернувшимся в Физули гражданам круглосуточно будут оказываться медицинские услуги.
Здоровье
18 августа 2023 г. 15:56
TƏBİB: Вернувшимся в Физули гражданам круглосуточно будут оказываться медицинские услуги

Вернувшимся в Физули гражданам круглосуточно будут оказываться медицинские услуги.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что TƏBİB проводит медобследование всех граждан, возвращающихся на постоянное жительство на освобожденные от оккупации территории:

"Сегодня в Физули в сопровождении сотрудников скорой медицинской помощи отправились 23 семьи - 90 человек, которые предварительно прошли медицинское обследование. Бригады станции скорой медицинской помощи Физулинской районной центральной больницы круглосуточно будут оказывать гражданам медицинские услуги".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB: "Füzuliyə köçürülən sakinlər 24 saat ərzində tibbi xidmətlə təmin olunacaqlar"

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