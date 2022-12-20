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TƏBİB: Ведется работа по решению проблемы нехватки врачей в регионах

TƏBİB: Ведется работа по решению проблемы нехватки врачей в регионах Ведется работа по решению проблемы нехватки кадров в медицинских учреждениях в регионах страны.
Здоровье
20 декабря 2022 г. 12:46
TƏBİB: Ведется работа по решению проблемы нехватки врачей в регионах

Ведется работа по решению проблемы нехватки кадров в медицинских учреждениях в регионах страны.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, предпринимаются меры для возвращения на родину граждан Азербайджана, получивших медицинское образование за рубежом.

Вугар Гурбанов подчеркнул, что в этом году около 60 врачей, получивших образование в Турции и других странах, начали осуществлять деятельность в Азербайджане.

"Эти меры будет приниматься и в последующие годы. Состояние региональных больниц вполне удовлетворительное, продолжается обеспечение их новым оборудованием. Кроме того, ведутся работы по устранению проблемы нехватки кадров", - сказал он.

Исполнительный директор также сообщил, что завершается реализация проекта по созданию кардиологических центров в регионах.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Qurbanov bölgələrdə həkim çatışmazlığından danışıb

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