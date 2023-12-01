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TƏBİB: Вакцинация против кори противопоказана беременным

TƏBİB: Вакцинация против кори противопоказана беременным Вакцинация против кори противопоказана беременным и людям, имеющим сопутствующие заболевания.
Здоровье
1 декабря 2023 г. 15:10
TƏBİB: Вакцинация против кори противопоказана беременным

Вакцинация против кори противопоказана беременным и людям, имеющим сопутствующие заболевания.

Как сообщает Report, об этом сказала главный консультант отдела инфекционных заболеваний и организации инфекционного контроля Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Туран Ибрагимова.

Она отметила, что корь является высокоинфекционным заболеванием.

"Человек, больной корью, моментально заразить других людей, находящихся с ним в одном помещении, если они не прошли вакцинацию. Корь считается детским заболеванием, однако если человек не переболел ею в детстве, есть вероятность заразиться и будучи взрослым", - сказала Ибрагимова.

Ибрагимова добавила, что корь не лечится противовирусными препаратами, и люди, у которых заболевание проходит без осложнений могут лечиться в домашних условиях.

"Невакцинированные граждане относятся к группе риска. Осложнения могут быть как у детей, так и у взрослых. В группу риска обычно входят дети младше 5 лет и взрослые старше 20 лет", - отметила Ибрагимова.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Hamilələrə və yanaşı xəstəliyi olanlara qızılca əleyhinə peyvənd vurula bilməz"

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