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TƏBİB: Вакцинация против кори лиц в возрасте 11-40 лет будет добровольной

TƏBİB: Вакцинация против кори лиц в возрасте 11-40 лет будет добровольной Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) разрабатывает соответствующие инструкции для проведения мероприятий по иммунизации против кори среди населения в возрасте 11-40 лет.
Здоровье
25 декабря 2023 г. 16:18
TƏBİB: Вакцинация против кори лиц в возрасте 11-40 лет будет добровольной

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) разрабатывает соответствующие инструкции для проведения мероприятий по иммунизации против кори среди населения в возрасте 11-40 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, после завершения распределения завезенных в страну вакцин, в медицинских учреждениях начнется процесс вакцинации против кори упомянутой категории населения.

Отмечается, что вакцинация будет проходить на добровольной основе. Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация о порядке проведения вакцинации в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.

Напомним, что Минздравом в страну завезены соответствующие вакцинные препараты для проведения прививочных мероприятий среди населения в возрасте 11-40 лет, вовремя не привитого от кори. Для защиты от заражения достаточно однократной вакцинации.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "11-40 yaşlı əhalinin qızılcaya qarşı peyvəndlənməsi könüllü olacaq"

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