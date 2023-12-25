TƏBİB: Вакцинация против кори лиц в возрасте 11-40 лет будет добровольной

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) разрабатывает соответствующие инструкции для проведения мероприятий по иммунизации против кори среди населения в возрасте 11-40 лет.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) разрабатывает соответствующие инструкции для проведения мероприятий по иммунизации против кори среди населения в возрасте 11-40 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, после завершения распределения завезенных в страну вакцин, в медицинских учреждениях начнется процесс вакцинации против кори упомянутой категории населения.

Отмечается, что вакцинация будет проходить на добровольной основе. Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация о порядке проведения вакцинации в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.

Напомним, что Минздравом в страну завезены соответствующие вакцинные препараты для проведения прививочных мероприятий среди населения в возрасте 11-40 лет, вовремя не привитого от кори. Для защиты от заражения достаточно однократной вакцинации.