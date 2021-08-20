TƏBİB: Вакцинация детей в Азербайджане пока не предусмотрена

"Проводятся исследования касательно вакцинации детей, и в некоторых странах этот процесс уже запущен".

"Проводятся исследования касательно вакцинации детей, и в некоторых странах этот процесс уже запущен".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

“Мы тоже обсуждали этот вопрос, и пока вакцинация детей не предусматривается. После одобрения международными организациями общественность будет проинформирована", - сказала она.