О нас
Report Georgia
Аудио новости

TƏBİB: Вакцинация детей в Азербайджане пока не предусмотрена

TƏBİB: Вакцинация детей в Азербайджане пока не предусмотрена "Проводятся исследования касательно вакцинации детей, и в некоторых странах этот процесс уже запущен".
Здоровье
20 августа 2021 г. 12:36
TƏBİB: Вакцинация детей в Азербайджане пока не предусмотрена
0 : 00
0 : 00

"Проводятся исследования касательно вакцинации детей, и в некоторых странах этот процесс уже запущен".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

“Мы тоже обсуждали этот вопрос, и пока вакцинация детей не предусматривается. После одобрения международными организациями общественность будет проинформирована", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке No plans to vaccinate children in Azerbaijan yet, TABIB official says
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Azərbaycanda uşaqların vaksinasiyasını aparmağı hələlik düşünmürük"

Другие новости из категории

Шахмар Мовсумов: Для сотрудников ряда сфер вакцинация обязательна
Шахмар Мовсумов: Для сотрудников ряда сфер вакцинация обязательна
20 августа 2021 г. 12:58
Азербайджан может признать СOVID-паспорта своих граждан, вакцинированных за рубежом
Азербайджан может признать СOVID-паспорта своих граждан, вакцинированных за рубежом
20 августа 2021 г. 12:45
Помощник президента: Вакцинация родителей учащихся не обязательна
Помощник президента: Вакцинация родителей учащихся не обязательна
20 августа 2021 г. 12:31
Шахмар Мовсумов: Ведутся переговоры для приобретения новых партий вакцин
Шахмар Мовсумов: Ведутся переговоры для приобретения новых партий вакцин
20 августа 2021 г. 12:22
TƏBİB рекомендовал пожилым людям привиться третьей дозой вакцины от COVID-19
TƏBİB рекомендовал пожилым людям привиться третьей дозой вакцины от COVID-19
20 августа 2021 г. 12:06
Помощник президента: И получающие, и выдающие поддельные COVID-паспорта являются преступниками
Помощник президента: И получающие, и выдающие поддельные COVID-паспорта являются преступниками
20 августа 2021 г. 12:04
TƏBİB: В настоящее время в Азербайджане распространен дельта-штамм COVID-19
TƏBİB: В настоящее время в Азербайджане распространен дельта-штамм COVID-19
20 августа 2021 г. 11:56
Шахмар Мовсумов: Ни у кого из вакцинированных не возникло других заболеваний
Шахмар Мовсумов: Ни у кого из вакцинированных не возникло других заболеваний
20 августа 2021 г. 11:40
Помощник президента предупредил медработников
Помощник президента предупредил медработников
20 августа 2021 г. 11:34
TƏBİB: 96% попавших в реанимацию – невакцинированные от COVID-19
TƏBİB: 96% попавших в реанимацию – невакцинированные от COVID-19
20 августа 2021 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi