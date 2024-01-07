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TƏBİB: В состоянии выпавшего с балкона подростка наблюдается положительная динамика

TƏBİB: В состоянии выпавшего с балкона подростка наблюдается положительная динамика Состояние 15-летней Аян Аслановой, выпавшей с балкона в поселке Масазыр Абшеронского района, остается тяжелым, но стабильным.
Здоровье
7 января 2024 г. 15:42
TƏBİB: В состоянии выпавшего с балкона подростка наблюдается положительная динамика

Состояние 15-летней Аян Аслановой, выпавшей с балкона в поселке Масазыр Абшеронского района, остается тяжелым, но стабильным.

Об этом TƏBİB сообщил в ответ на запрос Report.

"В состоянии подростка наблюдается положительная динамика. Пострадавшая не нуждается в дополнительной кислородной поддержке. Гемодинамика пациента стабильная, принимаются необходимые меры", - говорится в сообщении.

Отметим, что 15-летняя Аян Асланова выпала с балкона 3 января. В социальных сетях появилась информация о том, что скорая помощь не приехала на вызов в течение полутора часов после происшествия.

В TƏBİB ранее заявили, что инцидент расследуется, в случае установления нарушения правил оказания скорой медпомощи будет направлено обращение в правоохранительные органы.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Eyvandan yıxılan yeniyetmənin vəziyyətində müsbət dinamika var"

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