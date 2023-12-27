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TƏBİB: В школах и детских садах продолжаются контрольно-профилактические мероприятия

TƏBİB: В школах и детских садах продолжаются контрольно-профилактические мероприятия В дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях в Баку продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в целью предотвратить распространение инфекционных заболеваний среди учащихся.
Здоровье
27 декабря 2023 г. 14:45
TƏBİB: В школах и детских садах продолжаются контрольно-профилактические мероприятия

В дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях в Баку продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в целью предотвратить распространение инфекционных заболеваний среди учащихся.

Как сообщили Report в TƏBİB, профилактические мероприятия, в том числе медицинский осмотр учащихся, проводят сотрудники медицинских учреждений при Бакинском главном центре здравоохранения.

В частности в образовательных учреждениях проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, медицинские работники проверяют температуру учащихся. В случае, если температура тела учащегося повышена, проводится предварительный медицинский осмотр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB: "Məktəb və uşaq bağçalarında nəzarət-profilaktik tədbirlər davam etdirilir"

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