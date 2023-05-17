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TƏBİB: В Шабране еще 9 человек были вакцинированы от бешенства 

TƏBİB: В Шабране еще 9 человек были вакцинированы от бешенства  "В Шабране по подозрению в бешенстве были вакцинированы еще 9 человек".
Здоровье
17 мая 2023 г. 14:11
TƏBİB: В Шабране еще 9 человек были вакцинированы от бешенства 

"В Шабране по подозрению в бешенстве были вакцинированы еще 9 человек".

Об этом говорится в ответе TƏBIB на запрос Report.

Было отмечено, что 16 мая 9 жителей села Горган Шабранского района, 4 из которых дети, обратились в Центральную больницу Шабранского района, подведомственную TƏBİB: "Каждому из них сделали прививку от бешенства и выписали домой".

Отметим, что 25 дней назад хищники напали на мелкий рогатый скот на одном из хозяйств, принадлежащих сельскому жителю Анвару Пириеву. Владелец фермы зарезал раненых овец и скормил мясо своим собакам на ферме. Позже он заметил, что заболели и другие овцы. Пириев зарезал их и съел вместе с членами семьи. Увидев, что через несколько дней погибло еще 10 овец, владелец фермы обратился в государственные органы. А.Пириеву и около 20 членам его семьи сделали инъекции против бешенства и взяли под контроль.

Остальные овцы на ферме А.Пириева были забиты, сожжены и зарыты.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Şabranda quduzluq şübhəsinə görə 9 nəfərə vaksin vurulub, evə buraxılıblar"

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