TƏBİB: В Шабране еще 9 человек были вакцинированы от бешенства

"В Шабране по подозрению в бешенстве были вакцинированы еще 9 человек".

"В Шабране по подозрению в бешенстве были вакцинированы еще 9 человек".

Об этом говорится в ответе TƏBIB на запрос Report.

Было отмечено, что 16 мая 9 жителей села Горган Шабранского района, 4 из которых дети, обратились в Центральную больницу Шабранского района, подведомственную TƏBİB: "Каждому из них сделали прививку от бешенства и выписали домой".

Отметим, что 25 дней назад хищники напали на мелкий рогатый скот на одном из хозяйств, принадлежащих сельскому жителю Анвару Пириеву. Владелец фермы зарезал раненых овец и скормил мясо своим собакам на ферме. Позже он заметил, что заболели и другие овцы. Пириев зарезал их и съел вместе с членами семьи. Увидев, что через несколько дней погибло еще 10 овец, владелец фермы обратился в государственные органы. А.Пириеву и около 20 членам его семьи сделали инъекции против бешенства и взяли под контроль.

Остальные овцы на ферме А.Пириева были забиты, сожжены и зарыты.