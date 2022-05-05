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TƏBİB: В ряде больниц выявлены недочеты

TƏBİB: В ряде больниц выявлены недочеты В подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях проводятся мониторинги с целью организации приема, рассмотрения обращений граждан, делопроизводства, а также электронного документооборота, усиления контроля и оказания поддержки медицинским учреждениям в э
Здоровье
5 мая 2022 г. 18:42
TƏBİB: В ряде больниц выявлены недочеты

В подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях проводятся мониторинги с целью организации приема, рассмотрения обращений граждан, делопроизводства, а также электронного документооборота, усиления контроля и оказания поддержки медицинским учреждениям в этих направлениях.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, в связи с выявленными недочетами были составлены акты, даны методические рекомендации по их устранению.

Мониторинги охватили центральные больницы Мингячевирского, Самухского, Агдашского и Евлахского районов.

Мониторинги и тренинги планируется продолжить и в других регионах.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Bəzi xəstəxanalarda nöqsanlar aşkarlanıb" - SİYAHI

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