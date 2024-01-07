TƏBİB: В праздничные дни в Службу скорой медицинской помощи поступило свыше 18 тыс. обращений

В праздничные дни Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи работал в усиленном режиме.

В праздничные дни Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи работал в усиленном режиме.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в праздничные дни в Службу скорой медицинской помощи поступило более 18 350 обращений, количество госпитализированных составило 1 840 человек.

Наибольшее количество вызовов поступило 1 января (количество вызовов 2 723, количество госпитализированных 305), 2 января количество вызовов составило 2 713, количество госпитализированных - 274 человека, 31 декабря количество вызовов в службу составило 2 639, число госпитализированных - 242 человека.

Причины звонков в основном были связаны с повышением артериального давления, кардиологическими проблемами, травмами, диспепсическими симптомами, респираторными заболеваниями.