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TƏBİB: В праздничные дни в Службу скорой медицинской помощи поступило свыше 18 тыс. обращений

TƏBİB: В праздничные дни в Службу скорой медицинской помощи поступило свыше 18 тыс. обращений В праздничные дни Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи работал в усиленном режиме.
Здоровье
7 января 2024 г. 10:47
TƏBİB: В праздничные дни в Службу скорой медицинской помощи поступило свыше 18 тыс. обращений

В праздничные дни Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи работал в усиленном режиме.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в праздничные дни в Службу скорой медицинской помощи поступило более 18 350 обращений, количество госпитализированных составило 1 840 человек.

Наибольшее количество вызовов поступило 1 января (количество вызовов 2 723, количество госпитализированных 305), 2 января количество вызовов составило 2 713, количество госпитализированных - 274 человека, 31 декабря количество вызовов в службу составило 2 639, число госпитализированных - 242 человека.

Причины звонков в основном были связаны с повышением артериального давления, кардиологическими проблемами, травмами, диспепсическими симптомами, респираторными заболеваниями.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində təcili yardıma 18 mindən çox müraciət daxil olub

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