TƏBİB: В праздничные дни в Службу скорой медицинской помощи поступило свыше 18 тыс. обращений

В праздничные дни Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи работал в усиленном режиме.
Как сообщили
Наибольшее количество вызовов поступило 1 января (количество вызовов 2 723, количество госпитализированных 305), 2 января количество вызовов составило 2 713, количество госпитализированных - 274 человека, 31 декабря количество вызовов в службу составило 2 639, число госпитализированных - 242 человека.
Причины звонков в основном были связаны с повышением артериального давления, кардиологическими проблемами, травмами, диспепсическими симптомами, респираторными заболеваниями.