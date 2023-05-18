TƏBİB: В послевоенный период 20 тыс. человек оказана психологическая помощь

В послевоенный период 20 тыс. человек оказана психологическая помощь.

В послевоенный период 20 тыс. человек оказана психологическая помощь.

Как сообщает Report, об этом заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Анар Исрафилов сказал на презентации промежуточных результатов проекта "Координация и трансформация служб охраны психического здоровья в постконфликтный период".

Он отметил, что после Отечественной войны помимо гази и членов семей шехидов, послевоенный синдром наблюдался также у мирных жителей в зоне конфликта.

"Государство принимает меры в связи с этим. По решению Кабинета министров создана рабочая группа. В подведомственных TƏBİB медучреждениях сформированы центры психологической помощи. До сих пор психологическая помощь оказана 20 тыс. человек. Центры психологической помощи функционируют в Баку и регионах, процесс продолжается", - подчеркнул он.