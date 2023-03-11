TƏBİB: У детей наблюдается повышенная гиперактивность и синдром дефицита внимания

Улучшение благосостояния людей с особенностями развития является одним из главных приоритетов государства.

Улучшение благосостояния людей с особенностями развития является одним из главных приоритетов государства.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Анар Исрафилов на церемонии открытия 5-го юбилейного конгресса "Разные индивиды", посвященного людям, нуждающимся в особой заботе.

Он отметил, что за последние годы в области реабилитологии были достигнуты серьезные успехи: "Сотрудничество, обмен опытом в направлении эффективной и действенной организации реабилитационных услуг в нашей стране находятся под постоянным контролем государства. Фонд Гейдара Алиева играет неоспоримую роль в проектах, реализуемых в этой области".

A.Исрафилов отметил, что в последние годы у детей наблюдается повышенная гиперактивность и синдром дефицита внимания: "В этом смысле родители должны быть более внимательны к своим детям. Уверен, что вместе мы достигнем поставленных целей".