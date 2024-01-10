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TƏBİB в очередной раз обратился к населению в связи с корью

TƏBİB в очередной раз обратился к населению в связи с корью Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в очередной раз обратилось к населению в связи с корью.
Здоровье
10 января 2024 г. 14:48
TƏBİB в очередной раз обратился к населению в связи с корью

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в очередной раз обратилось к населению в связи с корью.

Как сообщили Report в TƏBİB, в ведомстве отметили, что для защиты от кори лиц в возрасте 11-40 лет достаточно одной вакцины.

"С начала осеннего сезона 2023 года в стране продолжается распространение кори среди детей и взрослых. Анализ эпидемиологической ситуации показывает, что случаи осложнений наблюдаются преимущественно среди лиц, не прошедших вакцинацию от кори.

В целях защиты здоровья населения и предотвращения распространения заболевания в рамках противоэпидемических, профилактических мероприятий проводится вакцинация детей в возрасте до 10 лет в соответствии с национальной программой вакцинации, а также вакцинация населения в возрасте от 11 до 40 лет.

С 27 декабря 2023 года Министерством здравоохранения Азербайджана начато применение импортированных препаратов для проведения вакцинации среди населения в возрасте от 11 до 40 лет, не прошедшего своевременную вакцинацию против кори", - говорится в сообщении TƏBİB.

Отмечается, что процесс вакцинации проводится на добровольной основе в медицинских учреждениях города Баку и регионов.

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